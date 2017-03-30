Таллин, 30 марта, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Посольства Российской Федерации и Белоруссии в Эстонии 29 марта выступили с совместным заявлением, в котором осудили высказывания преподавателя Таллинского технического университета и члена парламентской Свободной партии Эстонии Евгена Цыбуленко. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR, отметив, что посольства указали на недопустимость призывов из уст эстонского гражданина к гражданам России и Белоруссии убивать представителей правоохранительных органов своих стран и нарушать закон.

Retinadesgastada.com.br Бойцы подразделения Беркут, подоженные праворадикалами на Евромайдане (2013)

По оценке дипломатических представительств, речь идет об экстремистских призывах и радикальной идеологии, недопустимых на фоне общей борьбы мирового сообщества с терроризмом. «Опубликованные Цыбуленко призывы в правовых системах практически всех государств мира подпадают под действие статей Уголовного кодекса, где говорится о привлечении к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в разжигании вражды на национальной и иной почве, экстремизме и подстрекательстве к насильственным действиям», — отмечают посольства.

Они обращают внимание правоохранительных органов Эстонии на необходимость дать официальную оценку призывам к массовым убийствам и принятию мер по пресечению подобных высказываний в дальнейшем: «Это было бы воспринято как подтверждение эстонской стороной приверженности борьбе с международным экстремизмом не на словах, а на деле».

Напомним, называющий себя «эстонским бандеровцем» бывший гражданин Украины, а ныне преподаватель права в Таллинском Техническом университете Евген Цыбуленко неоднократно публично разжигал межнациональную рознь и призывал к экстремистским действиям в отношение правозащитных органов и представителей власти — сначала во время евроМайдана 2014 года, а в последние годы — в отношении России и Белоруссии. Это первое обращение дипломатов двух стран по поводу публикаций Цыбуленко.

Русская община Эстонии в лице гражданского активиста Дмитрия Кленского в январе 2014 года обратилась в Госпрокуратуру страны с просьбой дать правовую оценку публикациям Цыбуленко в период евроМайдана, в которых тот призывал убивать украинских силовиков, а «летчикам-патриотам» предлагал сбросить бомбы на Администрацию президента Виктора Януковича. В мае 2014 года Государственная прокуратура Эстонии решила не возбуждать уголовное дело против Цыбуленко по статье «терроризм», так как не установила признаки преступления. В то же время прокуратура признала, что публикацию можно квалифицировать как публичное воззвание.