Москва, 30 марта, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара США опустился до рекордных минимумов в ходе торгов 30 марта, достигнув показателей июля 2015 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Минимум по доллару США составил 56,23 рубля, по состоянию на 12:11 валюта торгуется на отметке в 56,34 рубля, потеряв 27 копеек к предыдущему закрытию.

Евро к этому времени подешевел на 41,5 копейки до 60,51 рубля. Минимум по евро составил 60,38 рубля.

Основные валюты дешевеют к рублю на фоне роста мировых цен на нефть, которое началось на новостях о перебоях в поставках «черного золота» из Ливии. К рублевым активам сохраняется спекулятивный интерес, несмотря на негативные ожидания на март, связанные с повышенным объемом внешних погашений.

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Накануне баррель Brent на бирже ICE подорожал более чем на 2%, что эксперты объяснили выходом данных о росте объемов нефтепереработки в США.