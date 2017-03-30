Барнаул, 30 марта, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Алтайских автомобилистов предупредили об осложнении дорожной обстановки на 76 километре автомобильной дороги «Алейск-Чарышское» в Усть-Калманском районе: в движении транспорта возможны задержки на 15−20 минут. По данным ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, сегодня, 30 марта, на этом участке произошел разлив паводковых вод, который спровоцировало таяние льда в реке Ельцовка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Непогода на Алтае

Согласно оперативной информации, длина подтопленного участка составляет около 30 метров. Распорядительно-регулировочные действия осуществляют сотрудники Госавтоинспекции и Алтайавтодора.

«Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей при проезде места подтопления быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», — говорится в официальном сообщении на этот счет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики известили, что вскрытие рек в Алтайском крае может произойти на 10 дней раньше обычного. В соответствии с уточнённым прогнозом весеннего половодья, в этом году жителям края может доставить много проблем не только вторая волна паводка, как это было раньше, но и первая. Чтобы минимизировать ее последствия, власти Барнаула проводят ряд мероприятий.