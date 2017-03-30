Севастополь, 30 марта, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Подразделения зенитно-ракетного полка Черноморского флота приступили к тренировкам боевых расчетов в окрестностях гарнизона морской авиации ЧФ Кача в Крыму. Там же оборудован полевой лагерь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачёв.

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По его информации, для тренировок привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты-амфибии Бе-12 и вертолёты морской авиации ЧФ. Всего к участию в полевом выходе привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники.

Зенитчики отрабатывают слаженность расчетов и батарей полка при организации обороны объектов инфраструктуры от нападения условного противника с воздуха, запланировано проведение учебных стрельб с выполнением электронных пусков.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни береговая ракетная бригада флота в условиях полевого выхода развернула ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» на побережье Черного моря.

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