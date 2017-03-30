Барнаул, 30 марта, 2017, 11:47 — ИА Регнум.

В Алтайском крае завершаются мероприятия, посвященные памяти известного актера Валерия Золотухина, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего 4 года прославленный уроженец Алтайского края не дожил до своего 75 летия. Смерть наступила 30 марта 2013 года в столичном Центре рентгенорадиологии.

Сайт Алтайского края Один из экспонатов музея Валерия Золотухина в Быстром Истоке

В память о нем теперь проводят дни Культурного фонда Валерия Золотухина, который возглавляет актриса театра и кино Ирина Линдт. В этом году она представила жителям края спектакли, фильмы и передвижную музейную экспозицию, посвященную памяти Валерия Золотухина.

В частности, жителям края показали спектакль «Я, Высоцкий Владимир» в исполнении заслуженных артистов России Валерия Черняева и Любови Чирковой. Автором идеи и режиссером спектакля был Валерий Золотухин. Также был представлен спектакль-кабаре «Lieboвь», который основан на любовной лирике в поэзии современных немецких авторов. Главные роли в спектакле исполняют Ирина Линдт и Анна Багет. Для детской аудитории Культурный фонд привез спектакли «Сновидения» и «Снежная Королева».

Заключительный концерт участников золотухинских дней состоится сегодня, 30 марта, в Молодежном театре Алтая им. Валерия Золотухина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, народный артист РСФСР Валерий Золотухин появился на свет 21 июня 1941 года в деревне Быстрый Исток на Алтае. После окончания школы переехал в Москву и с первого раза поступил в ГИТИС на отделение оперетты. Но даже став знаменитым, часто приезжал в родное село, считая, что здесь и есть корень его жизни, что именно эта земля хранит ту силу, которая его питает.

После его смерти в Быстром Истоке возили мемориальный комплекс. Он расположен рядом с могилой артиста, который был погребен на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы (когда-то ее восстанавливали, в том числе, и на деньги артиста).

Сайт Алтайского края Валерий Золотухин

Валерий Золотухин успел сняться в десятках фильмах, среди них — «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Мастер и Маргарита», «Бригада: Наследник» и многие другие. В июле 2011 года, после ухода режиссера Юрия Любимова, Золотухин был назначен директором и художественным руководителем этого театра, однако по состоянию здоровья был вынужден покинуть этот пост.