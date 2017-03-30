Киев, 30 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум.



(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

29 марта в Донбассе спорадические обстрелы зафиксированы на всех участках фронта. При этом противоборствующие стороны продолжают применять тяжелую артиллерию калибра 152 и 122 мм, БТРы, танки, минометы и стрелковое вооружение. Об этом 30 марта информируют пресс-службы Министерства обороны ДНР, Совмина ДНР, Народной милиции ЛНР и штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Так, пресс-служба Министерства обороны ДНР сообщает, что вчера украинские войска 70 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 20 населенных пунктах Донбасса. Отмечается, что ВСУ «применялись тяжелая артиллерия калибра 122 и 152 мм, танки, минометы калибра 82 и 120 мм, а также БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие».

В результате ведения боевых действий в Донецке и других населенных пунктах были повреждены 17 домов и строений, ранения получил один гражданский. «В Петровском районе Донецка разрушения получили домостроения по следующим адресам: ул. Соколовского, 2, 3; ул. М. Озерного, 35, 59; ул. Популярная, 4; ул. Карбышева, 13; ул. Зеленый Гай, 14; ул. Карнавальная, 77; ул. Петровского, 167; ул. Ревякина, 2, 10, 17, в частности здание школы №87. В Докучаевске поврежден дом по ул. Ленина, 82. В Саханке по ул. Сергеевка разрушения получили два дома, частично поврежден газопровод, отсутствует электроснабжение. В с. Минеральное разрушения получили домостроения по ул. Комсомольская, 7, 9, 11. Осколочные ранения получила 89-летняя Надежда Лукьяновна Белоусова, которая проживает по адресу ул. Популярная, 4. Она доставлена в ДоКТМО», — говорится в сообщении.

При этом вчера, 29 марта, в Донецке в результате обстрела был поврежден кабель, подающий напряжение на вентилятор главного проветривания вентиляционного ствола шахты им. Челюскинцев ГП «Донецкая угольная энергетическая компания». По данным пресс-службы Министерства угля и энергетики ДНР, в 21:40 энергоснабжение шахты было прекращено.

Под землей в тот момент находились 120 горняков. На предприятии ввели в действие план ликвидации аварии, шахтеров оперативно вывели на свежую струю воздуха. «Благодаря слаженной работе энергетиков и горняков уже в 23:25 подача электроэнергии была восстановлена, даже несмотря на то, что обстрел не прекращался. Сейчас шахта работает в штатном режиме. Никто из ее сотрудников не пострадал, на выполнение суточного плана угледобычи обстрел не повлиял», — говорится в материале.

Также вчера в 18:55 в ходе минометного обстрела была повреждена электроподстанция, питающая Донецкую фильтровальную станцию (район Ясиноватой, под контролем ВСУ). В данный момент станция обесточена. «На территории ДФС находится персонал, который не может эвакуироваться из-за продолжающихся обстрелов. Отметим, что обстрел произошел сегодня после согласования Контактной группой режима прекращения огня, который должен вступить в силу с 1 апреля», — информирует пресс-служба Совмина ДНР.

Народная милиция ЛНР зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, украинские войска обстреливали позиции ЛНР в н.п. Первомайск, Алмазный, Фрунзе, Калиново, Калиновка, Логвиново, Смелое, Веселенькое, Веселогоровка, Санжаровка, Сокольники и район памятника князю Игорю.

При этом украинские войска вели огонь из артиллерийских орудий калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

Кроме того, пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР информирует, что сотрудники украинских спецслужб угрожают родственникам бойца ЛНР расправой со стороны «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если он не начнет сотрудничать с СБУ.

«Спецслужбы Украины запугивают «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) родственников военнослужащего Народной милиции ЛНР Александра Гузина, проживающих на подконтрольной киевским силовикам территории», — рассказали в МГБ.

По словам Гузина, сотрудников спецслужбы Украины интересовали военные сведения, составляющие государственную тайну, которые он должен был предоставить в обмен на гарантии жизни и здоровья его близких. Военнослужащий рассказал, что его жене постоянно присылают СМС с угрозами расправы, если он не согласится сотрудничать.

В свою очередь 30 марта пресс-центр штаба АТО проинформировал, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 83 раза открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе. В результате обстрелов «погибли два украинских защитника, еще трое получили ранения».

Отмечается, что в Широкино, Гнутово и Водяном (Мариупольское направление) опорные пункты ВСУ были обстреляны из 122-мм артиллерийских систем ВС ДНР. Из минометов калибра 120 мм ДНР обстреляла украинские позиции в районе Гнутово, а из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов — в Марьинке, Водяном и Павлополе. При этом по позициям ВСУ в Водяном вел огонь танк, а из вооружения БМП войска ДНР обстреливали украинских морпехов в Широкино.

На Донецком направлении, вблизи Троицкого, войска ДНР применили артиллерию калибра 152 мм. Опорные пункты ВСУ в Авдеевке, Троицком, Опытном, Каменке и Луганском подверглись минометным обстрелам. По Троицкому вел огонь танк, а по Луганскому — БМП ДНР.

По данным украинского штаба, на Луганском направлении, в районе населенного пункта Калиново-Попасная, зафиксировано применение артиллерии калибра 122 мм ЛНР. Из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и гранатометов различных систем противник вел огонь по украинским позициям в районе Крымского.

Также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины информирует, что 30 марта по состоянию на 7:00 в Авдеевке отсутствуют централизованное электроснабжение и водоснабжение. «Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ГСЧС», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 марта, в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Без электроснабжения остались Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление очередного режима тишины с 1 апреля. При этом стороны признали необходимость ускорения пропуска людей на контрольных пунктах въезда и выезда на линии соприкосновения и увеличения времени их работы.