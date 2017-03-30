Киев, 30 марта, 2017, 11:25 — ИА Регнум.



Скриншот с видео Презентация Киева к конкурсу Евровидению-2017 Презентация Киева к конкурсу Евровидению-2017

Пользователи социальных сетей, включая жителей украинской столицы, критически отнеслись к проморолику о Киеве, опубликованному в преддверии фестиваля «Евровидение» на официальной странице МИД Украины в Facebook.

В кадре появляется мэр Киева Виталий Кличко, он говорит о достопримечательностях Киева, об особой атмосфере города — современного и европейского. Авторы презентации сообщают, что гости города могу увидеть здесь 4 тыс. исторических и культурных объектов, посетить 140 музеев, сотни баров и ресторанов, более 70 парков и поселиться в одном из 265 отелей.

В комментариях, оставленных под видео, пользователи критикуют монтаж, музыкальное сопровождение, сценарий презентации, операторскую работу. Они отмечают также, что слоганы ролика не соответствуют действительности.

«Сценарий, монтаж — боль. Но еще печальнее — музыкальное сопровождение», — отмечает пользователь под ником Aleksandr MrSunny Klimtsov.

«Мне одному показалось, что я в каком-то другом Киеве живу?» — пишет пользователь Мультфільм Гагарін и выражает сомнение в том, что город может похвастаться безопасным общественным транспортом.

Другие комментаторы иронично отмечают, что даже студенты могли бы снять более качественную презентацию, и используют для описания своих впечатлений слова «дно», «жесть», «боль и мрак».

Чуть позже в сети была опубликована альтернативная презентация Киева. Пользователи смонтировали видео, на котором видны переполненные автобусы и грязные улицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 и 11 мая 2017 года в Киеве должны состояться полуфиналы международного музыкального фестиваля «Евровидение», а на 13 мая намечен финал шоу. В 2016 году победительницей конкурса стала певица Джамала, представлявшая Украину, потому Киев получил право принять фестиваль в 2017 году.

Читайте также: Украину могут отстранить от «Евровидения» из-за ситуации с Самойловой