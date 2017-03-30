Казань, 30 марта, 2017, 11:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Региональное отделение Трудовой партии по Татарии, представляя интересы вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», составило обращения на имя каждого депутата Государственной думы РФ — 450 писем. По словам активиста партии Ивана Климова, необходимо провести парламентское расследование причин краха кредитных организаций, сообщает «КоммерсантЪ».

В обращениях отмечается, что в результате отзыва лицензий банков «люди потеряли все вложенные денежные средства». Деятельность юридических лиц практически заблокирована — они не могут выплачивать зарплату и осуществлять налоговые платежи. «Физические лица, копившие на покупку жилья, не могут купить жилье, сделать ремонт, оплатить учебу», — констатируют авторы.

При этом обращения в различные органы государственной власти республики не дают никаких результатов — чиновников Татарии не волнуют проблемы людей, считают в партии.

Издание напоминает, что на сессии Госсовета республики 21 марта член фракции КПРФ Артем Прокофьев уже предлагал провести парламентское расследование. Однако эту инициативу не поддержал премьер-министр Ильдар Халиков, сказав, что это «ничего не даст». Глава парламента Фарид Мухаметшин высказал мнение, что «ни одно парламентское расследование не поможет вернут деньги».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта ЦБ отозвал лицензии «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор Банка» на осуществление банковской деятельности. Позднее арбитражный суд Татарии зарегистрировал иски от Банка России о признании указанных кредитных организаций банкротами.

В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42-е место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 129-е место и «Анкор Банк» — 231-е место.