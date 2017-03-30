Ла-Пас, 30 марта, 2017, 11:13 — ИА Регнум.



(сс) Catherine Hammond Компания Shell

Президент Боливии Эво Моралес встретился 28 марта с вице-президентом подразделения Integrated Gas международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Маартеном Ветселааром для того, чтобы обсудить договор о проведении геологоразведочных работ в стране, сообщает LaInfo. es со ссылкой на министра углеводородов Боливии Луиса Альберто Санчеса, который также присутствовал на встрече.

Санчес сообщил, что представитель Shell подчеркнул желание идти на компромисс в договоре о разведке запасов природного газа на месторождении «Уакарета», а также в договоре об участии в исследовании месторождений «Каипипенди» и, «очень вероятно», «Иньигуасу».

«Мы провели важную встречу, в которой Shell подтвердила свою приверженность участвовать в реализации одного из самых важных проектов страны последних лет — это геологоразведочные работы на месторождении «Уакарета». Кроме того, Shell прилагает все усилия для развития энергетической стратегии Боливии, поддерживая геологоразведочные проекты, такие как «Каипипенди» и «Иньигуасу», — заявил министр.

Санчес рассказал о ходе работ на месторождении «Уакарета» и отметил, что компания Shell уже завершила сейсмическую часть работ и определила место бурения первой разведочной скважины «Ягуар», которая будет расположена в провинции О'Коннор департамента Тариха. Ожидается, что буровые работы начнутся в апреле 2018 года.

Что касается месторождения «Иньигуасу», которое уже было изучено компанией Repsol в период между 2011 и 2013 годами, представители Shell подчеркнули, что сохраняют интерес к данному проекту, и отметили, что «заинтересованы в более активном участии».

Министр также добавил, что в июне 2017 года будут пробурены разведочные скважины в районе «Боуйу», части богатого углеводородами месторождения «Каипипенди».