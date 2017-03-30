Куньмин, Китай, 30 марта, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Юньнань сообщила о новом случае нападения дикого слона на человека. В результате инцидента житель поселка Цзинхун был госпитализирован с ранами в области брюшной полости.

(сс) Christoph Wilhelms Нападение слона

По данным полиции, нападение дикого слона произошло 29 марта примерно в 13:00 по местному времени. Животное напало на фермера, который занимался вскапыванием поля в трех километрах от своего дома, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время пострадавший проходит лечение в больнице городского округа Сишуанбаньна. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. У мужчины множественные травмы брюшной полости.

Предыдущее нападение было зарегистрировано в феврале 2017 года. Дикий слон напал на двух жителей поселка Цзинхун, в результате полученных травм один мужчина скончался, второму удалось спастись.

Дикие слоны находятся под защитой государства. По состоянию на конец 2016 года численность популяции диких слонов в КНР составила около 300 особей. Дикие слоны чаще всего встречаются на территории округов Сишуанбаньна, Пуэр и Линьцан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, гражданин КНР вскарабкался на дерево, чтобы избежать нападения дикого слова. Через два часа мужчину спасли местные жители.