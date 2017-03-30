Вашингтон, 30 марта, 2017, 11:34 — ИА Регнум.



(сс) stephan КНДР

Сеул и Вашингтон нашли очередной инструмент давления на Пхеньян. Так, в случае проведения очередных ядерных испытаний, Южная Корея и США могут сократить поставки нефти в КНДР. Об этом сообщает южнокорейское издание «Ренхап» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В качестве ответной меры на действия Северной Кореи, а именно, на новый ядерный тест, Сеул и Вашингтон могут прекратить поставки горюче-смазочных материалов в эту страну. Однако в этом случае необходимо учитывать интересы Китая, самого крупного экспортера нефтепродуктов в КНДР. Поэтому если Корея и США договорятся между собой по поводу сокращения поставок нефти в КНДР, то потом им придется заручиться поддержкой КНР.

В качестве еще одной меры давления на Северную Корею рассматривается также ограничение отправки рабочих из КНДР за границу. Это, по расчетам Южной Кореи и США, должно в значительной мере сократить приток наличной иностранной валюты в страну.

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Причем идея с ограничением поставок нефти в КНДР в принципе была уже давно. В апреле 2016 года в Сеуле проходила встреча представителей Японии, США и Южной Кореи. Стороны обсуждали способы давления на Пхеньян после четверных на тот момент ядерных испытаний. Так, три эти страны собирались потребовать от СБ ООН принять резолюцию о запрете экспорта нефти в КНДР в случае нового ядерного испытания. Кроме запрета на ввоз нефти в резолюцию также хотели включить запрет на полеты единственной в КНДР авиакомпании Air Koryo. В вопросе ужесточения ограничений Вашингтон, Сеул и Токио планировали заручиться поддержкой России и Китая. Однако тогда ограничить поставки черного золота в Северную Корею так и не удалось.

КНДР провела в общей сложности пять ядерных испытаний, несмотря на запрет со стороны Совета Безопасности ООН. Каждое из них вызывает осуждение со стороны международного сообщества. Последнее испытание ядерного оружия Пхеньян осуществил 9 сентября. Мощность взрывного устройства оценивается в 10 килотонн, это самый сильный взрыв за всю историю КНДР. Причем в 2016 году Северная Корея провела сразу два ядерных испытания. Первый раз — в январе. До этого в 2006-м, 2009-м и 2013 годах.

Позднее, 12 февраля, как передавало ИА REGNUM, Пхеньян произвел очередной запуск баллистической ракеты. Это произошло рано утром, что зафиксировали военные Японии и США. Позже издание Kyodo со ссылкой на пресс-службу японского правительства сообщило, что ракета пролетела около 500 км и упала в Японское море. 6 марта 2017 года Вооруженные силы КНДР провели вторые за месяц испытания, запустив четыре баллистические ракеты, три из которых упали в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне Японии. Вообще за прошлый год Пхеньян осуществил 20 пусков баллистических ракет.

С середины марта этого года в СМИ появилась информация о том, что Пхеньян может провести в апреле шестые ядерные испытания. Также отмечалось, что КНДР может осуществить тип ядерных испытаний, который сильно будет отличаться от предыдущих. Об этом говорил ранее представитель Объединенного комитета начальников штабов, однако он никак не пояснил свои слова.

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С 2006 года, то есть когда КНДР провела первый раз ядерные испытания, против страны Организацией Объединенных Наций были введены санкции. С тех пор военные испытания в Северной Корее постоянно становятся причиной обсуждений во всем мире, протестов против этих действий в Японии, Южной Корее и США, созывов СБ ООН, а также принятия все новых ограничительных мер в отношении страны. Однако должного эффекта все эти действия на КНДР не производят. Пхеньян как работал над своей ядерной программой и готовился к изготовлению баллистической ракеты, способной достичь берегов США, так и продолжает это делать.

В связи с этим в конце февраля этого года в Вашингтоне состоялась встреча должностных лиц из США, Японии и Южной Кореи для обсуждения мер по противодействию КНДР. По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, его опубликовал Белый дом. Согласно документу, одним из рассматриваемых вопросов был поиск возможностей ограничения источников доходов Северной Кореи.

Что касается позиции Китая по вопросам давления на Пхеньян, то ранее китайская газета Global Times писала, что КНР не станет примыкать к какой-либо стороне конфликта на Корейском полуострове, даже если этого хотят США. Издание отмечало, что, по мнению Пекина, разрешить кризис северокорейской ядерной программы можно лишь путем диалога, а не путем наращивания санкций и угроз в адрес КНДР. К тому же такие жесткие меры за последние 20 лет ни к каким результатам так и не привели. Китай хочет, чтобы конфликт на Корейском полуострове был разрешен, но выступает против наращивания градуса конфронтации, как это делают другие страны.

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США и Китай снова договорились дружить против Северной Кореи

Нефтяная промышленность в Северной Корее развивается, но весьма не быстрыми темпами, виной чему в основном политика, в частности санкции, введенные против страны. В стране есть два нефтеперерабатывающих завода мощностью по 2 млн баррелей в год.

Вообще после 2000 года КНДР совместно с иностранными компаниями пытается разведать собственные месторождения нефти. В 2004 году даже удалось подписать первый контракт — с британской компанией Aminex. Соглашение предполагалось на 20 лет о разведке нефти в шельфовой зоне страны. Однако в 2012 году контракт был отозван. По информации южнокорейских СМИ, Пхеньян потребовал от Aminex не разглашать данные о своих изысканиях перед инвесторами. Через год разведку нефти в Северной Корее начала монгольская компания HB Oil. Основным поставщиков нефти в КНДР является Китай. Только за 2013 год импорт сырой нефти из Китая в Северную Корею увеличился на 11,2% и составил 578 тыс. тонн.