Санкт-Петербург, 30 марта, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Органами полиции переданы в суд административные дела 89 участников массовых несанкционированных акций, которые прошли в Петербурге в воскресенье, 26 марта. Первые дела в Смольнинском районном суде начнут слушать на следующей неделе, сообщает сегодня интернет-издание «Фонтанка».

George Hodan Суд

Ранее органы полиции проинформировали СМИ, что в ходе пресечения несогласованной с властями акции 26 марта в Петербурге был задержан 131 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального в Петербурге был заявлен на Марсовом поле. Однако власти отказались его согласовать, поскольку на тот же день там ранее планировалось другое мероприятие. Тем не менее, организаторы митинга под лозунгами борьбы с коррупцией провели свою акцию в отсутствие согласия властей.

После ее завершения большие группы молодых людей вышли на Дворцовую площадь, а затем прошли по Невскому проспекту до площади Восстания, где наиболее активная группа манифестантов была остановлена и задержана полицией. Остальные участники акции разошлись.

По данным «Фонтанки», перед судом предстанут как раз лица из числа задержанных на площади Восстания. Им инкриминируется часть 5 статьи 20.2 КоАП — нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Это правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

«Из-за большого количества материалов о протестах к делу привлечен весь «уголовный» состав (Смольнинского) суда <…> Из-за массового поступления полицейских протоколов не все судьи определились с датами рассмотрения», — добавляет источник.

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26 марта во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания участников. В столице, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала, по официальным данным, 600 человек.