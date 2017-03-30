Лондон, 30 марта, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что не ожидал, что Соединенное Королевство должно заплатить Европейскому союзу 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд) в рамках процесса размежевания, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Британские СМИ предполагают, что Соединенному Королевству придется заплатить около 50−60 млрд фунтов стерлингов для выполнения взятых на себя обязательств перед ЕС.

«Мы не получали никаких уведомлений от Европейской комиссии. Но наш подход очень прост: мы будем выполнять взятые на себя обязательства, мы законопослушная страна», — подчеркнул Дэвис.

«Мы выполним все, что от нас потребуется, но мы не ожидали ничего подобного», — резюмировал министр по Brexit.

«Эра огромных сумм, выплачиваемых Европейскому союзу, подходит к концу, так что после нашего выхода мы больше не будем платить», — добавил Дэвис.

Напомним, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала старт началу процедуры выхода страны из ЕС. Процесс размежевания займет по меньшей мере два года. В ходе переговоров стороны будут обсуждать условия выхода. Лондон настаивает на сохранении за собой права доступа к рынкам содружества, Брюссель, в свою очередь, хочет обеспечить свободный доступ на трудовой рынок Соединенного Королевства граждан стран — членов ЕС.