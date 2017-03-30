Якутск, 30 марта, 2017, 11:15 — ИА Регнум. На картошку собрать детей ещё можно, а вот организовать дежурство в классах уже вряд ли получится. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии, директор Республиканского лицея Иван Шамаев, комментируя разработку законопроекта, которым в учреждениях образования всех уровней предлагается ввести трудовое воспитание.

Открытка, 1957 В школе на уроке труда

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Раньше в сельской школе организовывали летние трудовые лагеря, напомнил парламентарий, а теперь трудовое воспитание будет сложно вписать в современную реальность.

«Школы раньше выводили детей на сбор картошки у коллективного предприятия, выпускники помнят об этом и сожалеют, что новое поколение уже не ходит на такие работы, так как считают, что это было бы для них же лучше. Учителя отмечают, что совместная трудовая деятельность сплачивала коллектив, детей узнавали на работе, и это лучше настраивало на учёбу. Но сможем ли мы сейчас организовать что-либо подобное?», — сомневается Иван Шамаев.

По его мнению, сложность заключается в том, что сейчас нет полностью государственных предприятий и коллективных хозяйств. «Но если это будет отрегулировано нормально, то хорошо. Это полезная деятельность, если всё будет разумно, детей не отправят работать на богачей, и трудовое воспитание примет какие-либо приемлемые формы», — подчеркнул депутат.

Дежурство в классах он считает сейчас уже невозможным, так как школы обязаны организовывать этот процесс по аутсорсингу.

«Мы платим за это, и работы для детей не остаётся. Раз экономика позволяет, пусть это будет так. Не хотелось бы, чтобы экономика докатилась до того, что дети сами вынуждены будут убирать», — также пояснил Иван Шамаев.

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Андрей Саввинов считает, что понятие «труд» в современном обществе изменилось, и трудовая деятельность школьников тоже должна соответствовать современным реалиям.

«Назревает вопрос: а получат ли школьные уроки труда подкрепление в реальной жизненной ситуации, будут ли они учитывать нынешние веяния времени? Ведь если трудовое воспитание будет точно таким же, как и десятки лет назад, то это ни к чему не приведёт», — уверен эксперт.

Андрей Саввинов обращает внимание на то, что в советское время физический труд действительно воспитывал молодых людей, ведь он был тесно связан с общественной жизнью. «А современный труд, по моему мнению, перерос в псевдо-деятельность, поэтому воспитывать школьников нужно не только этим способом», —отметил профессор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесён законопроект о трудовом воспитании, которое предлагают ввести не только в школах, но и детских садах. Выступившие с инициативой сенаторы уверены, что в коллективной трудовой деятельности у обучающихся формируются и развиваются навыки совместной работы, согласования целей и действий с коллективом, другими участниками труда.