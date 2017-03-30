Архангельск, 30 марта, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В рамках соглашения с ОПЕК Россия уменьшила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки. К концу апреля этот показатель составит 300 тыс. баррелей в сутки, сообщил в интервью телеканалу CNBC министр энергетики России Александр Новак.

Riboabogados.com.ar Добыча нефти

По словам Новака, снижение темпов нефтедобычи Россия осуществляет поэтапно. При этом в январе и феврале 2017 года сокращение добычи шло с опережением.

«Сегодня мы уже в марте месяце вышли на сокращение добычи на 200 тыс. баррелей в сутки и ожидаем выход на показатель в соответствии с соглашением к концу апреля — это будет 300 тыс. баррелей», — сказал Новак в интервью на арктическом форуме в Архангельске. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 марта РФ сократила добычу нефти на 185 тыс. баррелей в сутки. В соответствии с обязательствами перед ОПЕК, Россия обязана с 1 января 2017 года уменьшить добычу нефти на 300 тыс. баррелей (или на 2,7%) по сравнению с показателями октября 2016 года.

30 ноября 2016 года в Вене состоялось заседание ОПЕК, члены которого договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей. 10 декабря Россия и еще 10 стран, не входящих в ОПЕК, также согласовали сокращение добычи нефти. В целом сокращение должно составить 558 тыс. баррелей в сутки.

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