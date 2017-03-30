Москва, 30 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в связи с Brexit обратил внимание на путаницу в принципах и ценностях в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Косачев счел любопытным, что «на фоне запуска Брексита резко оживились британские графства, не согласные с решением о выходе Великобритании из Евросоюза».

Так, он обратил внимание на то, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила накануне, что речь о восстановлении национального самоопределения: «Великобритания покидает Европейский союз — мы собираемся принимать собственные решения и законы».

Позиция других национально самоопределяющихся противоположна: «Шотландия не голосовала за Брексит, и наш голос проигнорировали» (глава правительства Шотландии Никола Стерджен) и «Северной Ирландии тоже необходим референдум о «разводе» с Соединенным Королевством» (руководство «Шинн Фейн» — второй по величине партии Северной Ирландии), указал Косачев.

Аналогии в этом случае уместны, полагает сенатор. «Если вспомнить, как распадался Советский Союз и сколько автономий на тот момент не согласилось с решением республиканских руководителей самоопределиться в отношении прежде общего государства, можно легко представить, чем чреваты такого рода державные заходы Лондона. Достаточно спросить об этом Тбилиси, Кишинев, Баку и Киев, «переехавших» не моргнув глазом волю людей в автономных Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Карабахе и в Крыму», — написал Косачев в Facebook.

«Правда, Лондон на тот момент молчал, равно как и британские шотландцы с ирландцами. «Воля народа, выбравшего свободу, священна!» — отметил сенатор.

Избирательность в ценностях и принципах в зависимости от обстановки, констатирует парламентарий. «Ведь не у них это происходило, всего-то лишь «пожар у соседей» с выгодными для себя геополитическим последствиями…

Что-то подсказывает мне, что с такой путаницей в принципах и ценностях в Великобритании тоже может стать горячо», — заключил он.

Если Британия в ходе процесса Brexit передумает покидать Евросоюз, то для возвращения ей надо будет получить согласие всех 27 государств — членов ЕС.