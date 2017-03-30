Барнаул, 30 марта, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Алтайские синоптики предупредили о значительном ухудшении погодных условий на ближайшие сутки, сообщает сегодня, 30 марта, корреспондент ИА REGNUM. Уже к вечеру ожидаются осадки (местами сильные) в виде дождя и мокрого снега и усиление ветра до 15−20 м/с (местами порывы могут достигать 23−28 м/с). Учитывая плюсовую температуру днем и минусовую — ночью, на дорогах не исключена сильная гололедица. Поэтому велика опасность роста дорожно-транспортных происшествий.

Светлана Шаповалова Непогода на Алтае

Алтайские спасатели предупреждают также о возможных ЧП, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, разгул стихии Алтайский край переживал и в зимние месяцы. Из-за метелей и штормового ветра неоднократно приходилось перекрывать трассы и спасать попавших в снежный плен людей.