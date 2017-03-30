Ярославль, 30 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок на пресс-конференции подвел итоги серии финала Западной конференции с ярославским «Локомотивом» (4:0).

jill111 Хоккей

«Тяжелая серия, «Локомотив» молодцы, а нас с победой, — цитирует наставника Sportbox.RU. — Все матчи были тяжелые, а ключевым был третий матч».

Соперником ХК СКА в финале турнира станет победитель пары «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск). На данный момент счет в данной серии 0:3 в пользу магнитогорской команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта санкт-петербургский СКА переиграл ярославский «Локомотив» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:1.

КХЛ. Плей-офф. Финал — Запад. 4-й матч

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) 1:2 (0:0 1:2 0:0), счёт в серии 0:4.

Читайте также: На Западе финалист Кубка Гагарина определился, это санкт-петербургский СКА