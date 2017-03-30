Пенза, 30 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов поставил властям условие: его инициативная группа готова не только принять участие в благоустройстве заброшенного сквера в Пензе, но взять над ним шефство, если там установят арт-объект — символ 45-го меридиана. И глава Пензы Виктор Кувайцев дал согласие, сообщает ИА REGNUM.

Mywatch.by Надвратные часы Шепарда, Гринвич.

Игорь Пантюшов свою задумку изложил главе Пензы Виктору Кувайцеву 29 марта. В Пензе на пересечении улиц Пушкина и Кулакова есть заброшенный сквер, который когда-то был излюбленным местом отдыха горожан, но после возведения там нестационарного торгового объекта, сквер потерял привлекательность и сейчас находится в плачевном состоянии. По словам председателя географического общества, инициативная группа готова не только принять участие в благоустройстве сквера, но взять над ним шефство: следить за чистотой и порядком при одном условии, сквер должен называться «45 Меридиан» и там будет установлен арт-объект или малая архитектурная форма символизирующая это географическое понятие.

Глава администрации города Виктор Кувайцев с интересом отнесся к этому предложению, отметили в пресс-службе мэрии. «В Лондоне, в Гринвич парке рядом с обсерваторией стоит символ обозначающий нулевой (гринвичский) меридиан. Пенза также может обозначить свое географическое расположение», — резюмировал градоначальник и дал поручение Управлению градостроительства и архитектуры разработать макет арт-объекта.

Открытие нового сквера «45 Меридиан «планируется приурочить ко Дню города, который отмечается 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году пензенское региональное отделение Русского географического общества выступило с заявлением об открытии — по Пензе проходит меридиан с координатами ровно 45 градусов восточной долготы, по которому можно сверять время.

По словам председателя областного Географического общества Игоря Пантюшова, с 1979 года исследователи и ученые делали попытки выяснить информацию про 45-й меридиан, но сведения о нем были засекречены. Но с применением спутниковой и навигационной системы удалось выяснить, что 45 меридиан восточной долготы проходит по Пензе между домами №9 и №11 по улице Кулакова. Там расположен «русский Гринвич» с разницей в три часа по британскому времени. Открытие это сделал студент ПГУ Денис Колыганов при поддержке реготделения Русского географического общества.

«Получается, что знаменитое московское время на самом деле сверяют и синхронизируют по Пензе. Невидимая линия, соединяющая Северный и Южный полюса, проходит практически по центру города», — заявил Пантюшов.