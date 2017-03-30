Берлин, 30 марта, 2017, 10:34 — ИА Регнум.



(сс) Luftaufnahme Мечеть Ахмадийя, Берлин

Член Христианско-демократического союза Йенс Шпан предложил ввести определенные законодательные требования для мусульман, сообщает Die Zeit.

Политик предложил регистрировать мечети, а имамов проверять на знание немецкого языка.

«Мы даже не знаем точно, сколько в Германии мечетей, кто их финансирует, владеют ли имамы немецким языком. Нам нужен этот закон», — пояснил Шпан, ссылаясь на то, что в Германии нет никакого центрального органа, отвечающего за жизнь мусульман в ФРГ.

«У правительства есть связи с отдельными исламскими ассоциациями, но этого мало, так как они представляют интересы меньшинства», — добавил политик.

Что касается проверки имамов на знание немецкого языка, он пояснил: «Мы должны знать, о чем говорят в мечетях, мусульманские проповеди на немецком языке помогут нам разрушить ненужные стереотипы».