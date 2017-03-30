ХДС предлагает ввести закон о регистрации мечетей в Германии
Берлин, 30 марта, 2017, 10:34 — ИА Регнум.
Член Христианско-демократического союза Йенс Шпан предложил ввести определенные законодательные требования для мусульман, сообщает Die Zeit.
Политик предложил регистрировать мечети, а имамов проверять на знание немецкого языка.
«Мы даже не знаем точно, сколько в Германии мечетей, кто их финансирует, владеют ли имамы немецким языком. Нам нужен этот закон», — пояснил Шпан, ссылаясь на то, что в Германии нет никакого центрального органа, отвечающего за жизнь мусульман в ФРГ.
«У правительства есть связи с отдельными исламскими ассоциациями, но этого мало, так как они представляют интересы меньшинства», — добавил политик.
Что касается проверки имамов на знание немецкого языка, он пояснил: «Мы должны знать, о чем говорят в мечетях, мусульманские проповеди на немецком языке помогут нам разрушить ненужные стереотипы».