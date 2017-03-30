Севастополь, 30 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В Севастопольском отделении Общероссийского народного фронта подвели промежуточные итоги мониторинга городских свалок, проводимого в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе местного отделения ОНФ.

Пресс-служба регионального штаба ОНФ по Севастополю Свалка в Севастополе

На заседании рабочей группы был представлен рейтинг самых внушительных мест скопления мусора в черте города. Первое место в перечне заняла свалка в центре города — у Минной стенки. Второе место — у лесных свалок вдоль Фиолентовского и Камышовского шоссе. На третьем месте — микрорайон Жидилова. Крупные свалки обнаружены в районе Мекензиевых гор и на мысе Фиолент. Всего на карте свалок Севастополя по состоянию на конец марта значится около 20 стихийных мест мусора, и это далеко не полный список, подчеркнул куратор проекта Илья Киселёв.

Добавим, что большинство свалок в Севастополе формируется из строительного мусора, мусоровозы зачастую не доезжают до полигона ТБО и сваливают содержимое в лесопосадках. Официально вывозом мусора занимаются пять коммерческих компаний и один ГУП.

«На сегодняшний день на общегородских территориях, включая бесхозные (не имеющие собственника), комиссией по обращению с отходами было выявлено 19 крупных точек несанкционированного складирования отходов. Всего же выявлено 3 321 кубометров несанкционированных отходов, из них ликвидировано 3 127 кубометров», — прокомментировал ИА REGNUM начальник городского управления по благоустройству Евгений Романенко.

Он пояснил, что именно установка собственника отходов и определение границ общегородских территорий являются «главными проблемами при выявлении и последующей ликвидации свалок».

Процесс может централизовать региональный оператор по обращению с отходами, но конкурсный отбор до сих пор не проведен, хотя ранее в правительстве заявляли, что это произойдет до 1 января 2017 года.

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