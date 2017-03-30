Донецк, 30 марта, 2017, 10:30 — ИА Регнум.



(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

За прошедшие сутки украинские войска 22 раза нарушили режим тишины в ЛНР, одна мирная жительница ранена в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили 22 раза режим тишины. Украинская армия обстреляла следующие населенные пункты: села Калиново, Калиновка, Логвиново, Смелое, Веселенькое, Веселогоровка, Санжировка, Сокольники, районы пгт Фрунзе, Первомайска, Алмазной, памятника князю Игорю.

Обстрелы велись минами калибра 82мм и 120 мм, артиллерийскими снарядами калшибра 122 мм, зенитными установками ЗУ-23−2, из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

В результате обстрела пгт Фрунзе на одном из подворий погибло четыре коровы.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, в результате обстрелов одна мирная жительница была ранена, всего украинские силовики нарушили режим тишины 70 раз. Под огнем оказалось 20 населенных пунктов.

Одна мирная жительница Донецка была ранена в результате обстрела украинской артиллерией. Женщину 1928 года рождения доставили в больницу имени Калинина. Также в городе были повреждены десять домов и одна школа.

В поселке Ясное обстрелом ВСУ был поврежден жилой дом и ЛЭП. Весь поселок остался без электричества. Помимо этого, артиллерийские снаряды оборвали линии электропередач недалеко от Авдеевки, обесточив город и Донецкую фильтровальную станцию.

По данным другой стороны, два украинских солдата погибло, еще три получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 83 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Водяного, Гнутово, Павлополя, Широкино.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Троицкого, Авдеевки, Луганского, Каменки, Невельского, Калиново-Попасной, Станицы Луганской, Новоалександровки, Крымского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик. В ответ Украина объявила «антитеррористическую операцию» против собственного населения.

В 2015 году участниками конфликта были подписаны Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно подписанным соглашениям, обе стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта.