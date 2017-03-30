Париж, 30 марта, 2017, 10:23 — ИА Регнум.

Французское государство должно установить строгий контроль над мусульманской религией. Об этом в интервью радиостанции RTL заявил кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.

European People's Party Франсуа Фийон

По его словам, власти должны контролировать также финансирование из-за рубежа центров ислама и подготовки священнослужителей. «Усиление интегристских тенденций стало серьезной проблемой ислама и это наносит удар по традициям европейского региона», — отметил он.

Франсуа Фийон напомнил, что в истории Франции уже были прецеденты, когда государство брало религию под контроль. Так, католиков власти принуждали «уважать ценности Французской Республики» и носителей другой веры.

Эти цели в том числе преследовала Консистория, созданная Наполеоном Бонапартом в 19 столетии и регулировавшая вопросы, касающиеся иудаизма, пояснил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Еврокомиссии обсуждались миграционные реформы, предусматривающие ужесточение контроля лиц, пересекающих границы стран Шенгенской зоны. Правовые аспекты предоставления граждан других стран убежища в ЕС находятся в ведении министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера и советников в Брюсселе.

Европейские издания называют темы миграционной политики и политики предоставления политического убежища одними из самых спорных в Европейском союзе. Дело в том, что найти общеевропейский подход к решениям многих миграционных проблем — весьма сложная задача.

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