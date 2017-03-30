Вашингтон, 30 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В США Комитет по разведке сената представил первый устный отчет о расследовании «вмешательства России» в президентские выборы в ноябре 2016 года, сообщает Reuters. Председатель комитета республиканец Ричард Бэрр заявил, что пока делать какие-либо выводы рано — «расследование находится на начальном этапе». На вопрос, есть ли какие-либо улики против президента США Дональда Трампа, он ответил, что надо дождаться итогов расследования.

Lawrence Jackson Сенат США

Ведут расследование семеро сотрудников аппарата сенатского комитета по разведке, они имеют необходимые допуски к секретной информации. В частности, они уже получили тысячи страниц документации и просмотрели значительную ее часть.

Знакомиться с документами сотрудники аппарата комитета будут еще несколько недель. Также известно о том, что для дачи показаний приглашены 20 человек, сказал Бэрр. Еще несколько человек предложили дать показания добровольно, в том числе — советник президента США и его зять Джаред Кушнер.

Первые публичные слушания по расследованию комитета начнутся 30 марта, на них будут разбираться «возможности», которые есть у России и «на что она способна в плане влияния на выборы в глобальном масштабе». Обсуждаться будут «и политика, и технологические возможности» Москвы.

Свидетелями на слушаниях станут бывший директор Агентства национальной безопасности и глава Киберкомандования ВС США отставной генерал Кит Александер, а также эксперты из вашингтонских исследовательских центров и частных компаний.

Напомним, 2 марта член Республиканской партии США сенатор Джон Маккейн предложил создать в Конгрессе спецкомитет для расследования «влияния» Москвы на президентские выборы, якобы имевшего место.

Сенатской комиссией по разведке было принято решение о том, что расследование вмешательства РФ в выборы США будет включать в себя проверку любых связей между предвыборным штабом Трампа и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подобными заявлениями уже утомлены — об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Утверждения Маккейна Песков назвал абсурдными.