Комитет по разведке сената США отчитался о расследовании против РФ
Вашингтон, 30 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В США Комитет по разведке сената представил первый устный отчет о расследовании «вмешательства России» в президентские выборы в ноябре 2016 года, сообщает Reuters. Председатель комитета республиканец Ричард Бэрр заявил, что пока делать какие-либо выводы рано — «расследование находится на начальном этапе». На вопрос, есть ли какие-либо улики против президента США Дональда Трампа, он ответил, что надо дождаться итогов расследования.
Ведут расследование семеро сотрудников аппарата сенатского комитета по разведке, они имеют необходимые допуски к секретной информации. В частности, они уже получили тысячи страниц документации и просмотрели значительную ее часть.
Знакомиться с документами сотрудники аппарата комитета будут еще несколько недель. Также известно о том, что для дачи показаний приглашены 20 человек, сказал Бэрр. Еще несколько человек предложили дать показания добровольно, в том числе — советник президента США и его зять Джаред Кушнер.
Первые публичные слушания по расследованию комитета начнутся 30 марта, на них будут разбираться «возможности», которые есть у России и «на что она способна в плане влияния на выборы в глобальном масштабе». Обсуждаться будут «и политика, и технологические возможности» Москвы.
Свидетелями на слушаниях станут бывший директор Агентства национальной безопасности и глава Киберкомандования ВС США отставной генерал Кит Александер, а также эксперты из вашингтонских исследовательских центров и частных компаний.
Напомним, 2 марта член Республиканской партии США сенатор Джон Маккейн предложил создать в Конгрессе спецкомитет для расследования «влияния» Москвы на президентские выборы, якобы имевшего место.
Сенатской комиссией по разведке было принято решение о том, что расследование вмешательства РФ в выборы США будет включать в себя проверку любых связей между предвыборным штабом Трампа и Москвой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подобными заявлениями уже утомлены — об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Утверждения Маккейна Песков назвал абсурдными.