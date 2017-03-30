Калуга, 30 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Приватизатор

Деньги за проезд по платному участку федеральной скоростной автомобильной магистрали М3 «Украина» на территории Калужской области собирает коммерческая структура, зарегистрированная в Нидерландах. Об этом 30 марта заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сопредседатель исполкома общественного антикоррупционного комитета Калужской области, адвокат Андрей Мучкин.

Обнаружить нидерландскую компанию можно, например, в кассовом чеке об оплате проезда. Хотя в титуле чека указана Государственная компания «Российские автомобильные дороги», ниже значится реальный получатель денег. Как выяснилось, это не отечественное предприятие, а некое ООО «ОССП», учредителем которой оказалась частная компания с ограниченной ответственностью «ХАЙВЭЙ ОПЕРЭЙШНС Б.В.» из Нидерландов.

Андрей Мучкин ИА REGNUM

Андрей Мучкин ИА REGNUM

Напомним, участок со 124 по 173 километр автодороги М3 «Украина» стал платным с 20 марта 2017 года. Согласно данным государственной компании «Автодор», весь участок протяженностью 49 километров разбит на два платных отрезка. Пункты взимания платы расположены на 136 и 168 километрах автотрассы. Стоимость проезда варьируется от 40 до 180 рублей в зависимости от типа транспорта. Как отметили в «Автодоре», средства, полученные за счет сбора платы за проезд, направляются на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, плату за проезд по участку автодороги М3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной будут взимать до 1 мая 2109 года. Решение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на 92 года установить плату за проезд по федеральной трассе вызвало недовольство части калужан.