Москва, 30 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум.

Законопроект, направленный на восстановление прав авторов оригиналов произведений изобразительного искусства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Никколо Реньери. Автопортрет с портретом на мольберте. 1623-1624

Новая редакция статьи 1293 Гражданского кодекса (ГК) возвращает действующую ранее норму о том, что автор оригинала произведения изобразительного искусства имеет право на получение вознаграждения при каждой перепродаже соответствующего оригинала произведения, в которой юридическое лицо или индивидуальный предприниматель участвуют в качестве посредника, продавца или покупателя (право следования).

В действующей редакции статьи 1293 ГК художник обладает таким правом лишь в том случае, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель выступают в качестве посредника.

Вместе с тем министерство культуры РФ работает над законопроектом, призванным защитить отечественные картины от интернет-пиратов. Предлагается без суда в короткие сроки ограничивать доступ к сайтам, где без ведома правообладателя размещены фильмы.

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