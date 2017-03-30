Каракас, 30 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Верховный суд Венесуэлы 30 марта решил взять на себя полномочия законодательного органа страны — Национальной ассамблеи, контролируемой оппозицией, в связи с сохранением «непочтительного отношения», сообщает информационное агентство EFE.

Saravask Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламент)

Верховный суд обвинил Национальную ассамблею Венесуэлы в непочтительном отношении в 2016 году за систематическое нарушение его решений.

«Пока сохраняется ситуация презрения по отношению к Верховному суду и недействительность работы Национальной ассамблеи, Конституционная палата Верховного Суда во имя обеспечения верховенства закона гарантирует исполнение парламентских полномочий, которые будут осуществляться непосредственно Конституционной палатой или другим назначенным ею органом», — говорится в официальном заявлении Конституционной палаты Верховного суда Венесуэлы.

Напомним, что ранее Верховный суд Венесуэлы аннулировал акт, в котором Национальная ассамблея отклонила постановление о чрезвычайном экономическом положении в стране, повторно введенном президентом Мадуро в январе 2017 года.