Москва, 30 марта, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Указ о призыве граждан на военную службу подписал президент РФ Владимир Путин. Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа, в Вооруженные силы РФ будут направлены 142 тыс. человек.

Mil.ru Призыв в Армию

Во время осеннего призыва в октябре — декабре 2016 года в армию были призваны 152 тыс. граждан РФ. Весной 2016 года по призыву в войска отправились 155 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме обсуждается повышение верхнего предела призывного возраста с 27 лет до 30−35 лет. Предполагается, что повышение призывного возраста до 30 лет сократит заинтересованность в уклонении от службы.