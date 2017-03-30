Симферополь, 30 марта, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Строительство жилых домов в прибрежной зоне Крыма намерены запретить. Об этом на своей странице в facebook написал 29 марта глава Крыма Сергей Аксенов по итогам селекторного совещания с председателями советов и главами администраций городских округов, муниципальных районов и городских поселений Республики Крым.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

«Наша задача как правительства республики сделать так, чтобы приморские зоны Крыма были чистыми и свободными от жилой застройки. Все, что касается рекреационной сферы или гостиничного бизнеса, сооружения которых возведены в соответствии с нормами законодательства, не вызывает никаких вопросов, однако жилая застройка на берегу не должна восприниматься как обычное явление», — считает Аксенов.

Он подчеркнул, что социальное жилье должно строиться в каждом городе, но «все коммерческие проекты, прикрывающиеся жилфондом, должны исчезнуть из приморской зоны».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Крым, Сергей Аксенов в ходе заседания сообщил о поручении заместителю председателя Совета министров Республики Крым Павлу Королёву проработать вариант внесения предложений по изменению федерального законодательства в части уголовной ответственности за самострои.

Кроме того, глава Крыма предложил новый способ борьбы с самостроями — путем установления высокой арендной платы и последующей конфискации сооружений за неуплату.

«Дал команду пересчитать ставки по аренде земли для всех «каланчей», которые настроили «на голове» друг у друга, от которых ни город, ни республика не получили никаких налогов. То же будет для всех, кто самозахватом позанимал набережные. Поставим арендную плату на землю 1 миллион рублей за один квадратный метр. В конце года конфискуем за неуплату все эти сооружения, и на этом всё закончится. Всё равно найду инструменты, как навести порядок в прибрежной полосе», — сказал Аксенов.

Кроме того, как отмечалось на совещании, крымские власти намерены подготовить официальное распоряжение, в соответствии с которым не будет осуществлено ни одно техническое присоединение к объектам без согласования с республиканским архитектором.

«Ни одного техприсоединения — ни по воде, ни по свету, ни по газу — по новым объектам без подписи республиканского архитектора не будет», — сказал Аксенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение о введении уголовной ответственности за незаконное строительство Сергей Аксенов высказал еще в середине 2016 года. «Выступаю с инициативой в Государственный Совет Республики Крым о введении уголовной ответственности за незаконное строительство», — заявил тогда Аксенов.

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В Крыму попытаются остановить незаконную застройку

Добавим, что в Крыму с 23 марта начал работать Градостроительный совет, в задачи которого, в том числе, входит определение зон, строительство в которых будет полностью запрещено.