Челябинск, 30 марта, 2017, 09:53 — ИА Регнум. В Челябинской области зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

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В санинспекции отмечают рост заболеваемости на территории 22 муниципалитетов региона, при этом превышение эпидпорога произошло в 14 из них. По данным ведомства, с 20 по 26 марта 2017 года в Челябинской области было зарегистрировано 29 тыс. 343 случая ОРВИ, что составляет 89,1 случаев на 10 тыс. населения. Зафиксированы 14 клинических случаев гриппа.

Данные показывают, что произошло увеличение уровня заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 4,7%. Рост заболеваемости среди взрослого населения составил 7%, детей до двух лет — 6%, детей от трех до шести лет — 12%. Однако среди учащихся 7−14 лет заболеваемость снизилась на 8%. Отметим, что и на прошлой недели отмечался рост распространения вирусной инфекции.

В Челябинске показатель заболеваний ОРВИ составил 113,9 человек на 10 тыс. населения. Это выше уровня заболевания по сравнению с предыдущей неделей на 7,6%. Эпидпорог превышен среди детей в возрасте трёх — шести лет на 9%, школьников — на 15%. Уровень заболеваемости в областном центре на текущий момент не превышает эпидпорог.

Лабораторные исследования показывают, что в основном возбудителями ОРВИ являются вирусы «негриппозной» этиологии, вирусы гриппа В и, в меньшей степени, гриппа А (Н3N2). В настоящее время реализуются комплексные мероприятия по борьбе с гриппом в двух муниципальных образованиях области. Учеба в школах пока не приостановлена.

Вместе с тем, гидрометеорологическая служба Челябинской области объявила о резком ухудшении погодных условий. Так, в ночь на 31 марта температура в некоторых района региона опустится до минус 12 градусов, а в ночь на 1 апреля снижение может произойти до минус 20 градусов.