Ярославль, 30 марта, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Ярославские политические эксперты считают, что единый оппозиционный кандидат в губернаторы не помешает врио главы региона Дмитрию Миронову выиграть выборы. Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о возможности выдвижении депутата Государственной Думы России Анатолия Грешневикова в качестве единого кандидата на пост губернатора Ярославской области от «справедливороссов», КПРФ и ЛДПР. При этом лидеры региональных отделений ЛДПР и КПРФ сказали, что с ними данную инициативу никто не обсуждал, и у них есть свои претенденты на пост главы региона.

Yaroslavl.spravedlivo.ru Анатолий Грешневиков (в центре)

Ярославский политолог и социолог Евгений Голубев уверен, что данное предложение продиктовано желанием создать имитацию реальной политической борьбы на губернаторских выборах.

«От других партий можно подобрать кандидатов на пост губернатора Ярославской области, которые будут растягивать протестный фланг электората. Команда Дмитрия Миронова может найти еще двух-трех заметных людей для участия в выборах. Есть депутат областной думы Сергей Балабаев, заявивший о своем участии в губернаторских выборах от «ПАРНАСа». Он будет конкурировать за одно и тоже электоральное поле, что и Грешневиков, распыляя его. Поэтому Дмитрий Миронов все равно будет избран губернатором в сентябре. Такие действия партийцев делаются для того, чтобы показать, что Ярославская область остается поляной для реальной политической борьбы, хотя на самом деле, ее, на мой взгляд, не будет», — считает Евгений Голубев.

Политтехнолог Татьяна Капустина отметила, что данная инициатива достаточно интересна, но ее подача «сверху», из федерального центра является ошибочной.

«Возможно это делается для того, чтобы была определенная политическая конфигурация, благоприятная для временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова. Это было бы выгодно для предстоящей борьбы. А вот то, что региональные отделения КПРФ и ЛДПР не спросили — это прыжок через голову. Нужно было бы провести обсуждение на уровне региона. Вспоминая истории единых кандидатов, инициатива о таких коалиционных выдвижениях всегда исходила снизу. Инициатива, может, и хорошая, но подана варварским способом», — уверена Татьяна Капустина.

Политтехнолог Андрей Становой считает, что выдвижение Анатолия Грешневикова как кандидата в губернаторы от трех политических партий возможно, но маловероятно.

«Я не исключаю, что переговоры о едином кандидате ведутся. Грешневиков, безусловно, с точки зрения формальной логики оптимальная кандидатура. Он многолетний депутат Государственной Думы, который работает двадцать восьмой год. Если и делать единую кандидатуру, то очевидно, что именно он смотрелся бы наиболее выигрышно. Но и электоральный потенциал Анатолия Грешневикова — максимум 15%. Ярославское отделение КПРФ вряд ли уступит первенство представителю «Справедливой России». ЛДПР исторически часто поддерживает на практике действия руководства региона, их позиция, мне кажется, будет согласованной. Заявление Сергея Миронова не угрожает Дмитрию Миронову, и вызвано, как мне кажется, скорее федеральной повесткой, например ограничением внимания к Навальному и его митингам. Рискну предположить, что к конкретным результатам это заявление Сергея Миронова не приведет», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Андрей Становой.