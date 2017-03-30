Южно-Сахалинск, 30 марта, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В совхозе Южно-Сахалинский, который, по заверению островных властей, наряду с АО «Мерси Агро Сахалин», должен стать резидентом ТОР «Южная», издеваются над племенными буренками, приобретенными за бюджетные деньги. Скот умирает от голода и холода. Сотрудникам, которые пытаются докричаться до областных властей, затыкают рты и грозят увольнением, о ситуации в совхозе, который пора переименовать в «Зоо-Бухенвальд», корреспонденту ИА REGNUM сообщила областной депутат Галина Подойникова.

ИА Citysakh.ru Племенных коров кормят силосом закладки начала 90-х годов прошлого века

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ИА Citysakh.ru Племенных коров, купленных за бюджетные деньги, нечем кормить

Депутат Подойникова и журналист ИА Citysakh.ru Алексей Лукашевич решили провести собственное независимое расследование, а поводом для него послужило письмо сотрудника ГУСП «Совхоз Южно-Сахалинский» Ивана Визчканича в адрес исполняющего обязанности министра сельского хозяйства области Александра Якуши.

В своем письме неравнодушный сахалинец описал чудовищные условия содержания скота в прославляемом с высоких областных трибун сельхозпредприятии.

«На 1800 голов племенного скота в день выделяется 10 упаковок сенажа. Это примерно по 3 килограмма на одну корову в день! Несколько тележек силоса 30-летней давности, который добывают в заброшенных силосных ямах закладки начала 90-х годов прошлого века, вываливают в загон, в грязь! Скот ослаблен. Единицы коров способны телиться. Немногочисленные новорожденные телята — гипотрофики. Наблюдается значительный падеж скота, который известен Минсельхозу и тщательно скрывается. Причина недокорма — отсутствие кормов, сена, силоса, сенажа, которых, по документам, было заготовлено 18 тысяч тонн, а на деле — не больше 11 тысяч», — сообщил Иван Визчканич.

ИА Citysakh.ru Павший скот сжигают и закапывают

«Этот неравнодушный человек, Иван Визчканич, рассказал, что умолял и.о. министра срочно обеспечить умирающий скот кормами. В ответ министр пообещал, что «заедет после возвращения из Москвы». Туда не заезжать нужно, а срочные меры принимать! Посещение этого … «Зоо-Бухенвальда» оставило чудовищное впечатление! Там нужно экстренно вводить карантин, проводить лечебные мероприятия. Мало того, что скот, товарный и племенной, куплен за огромные бюджетные деньги, но ведь есть еще и какие-то человеческие понятия! Так издеваться над буренками — это недопустимо!» — рассказала корреспонденту ИА REGNUM областной депутат Галина Подойникова.

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Citysakh.ru Племенные коровы замерзают и голодают

По данным, которые сообщил депутату Галине Подойниковой Иван Визчканич, у скота в совхозе Южно-Сахалинский вспыхнула эпизоотия с признаками острозаразной легочной инфекции. Он утверждает, что в совхозе, с подачи руководства, практикуются масштабные приписки.

Депутат встретилась с начальником цеха животноводческого комплекса ГУСП «Совхоз Южно-Сахалинский» Ольгой Маркиной, которая пыталась обратить внимание на бедственное положение несчастных коров и телят в «образцовом» хозяйстве.

«Я работала в совхозе до 14 марта текущего года. Весь этот шум подняла именно я. Уже в феврале начался падеж скота. Участились случаи рождения мертвых телят. Скот кормят, по распоряжению руководства, силосом, а вернее будет сказать, навозом из брошенных силосных ям, заложенных в начале 90-х годов. Они, ямы эти, вообще должны быть давно рекультивированы. Они брошенные, бесхозные! Официально навоз этот берут будто для подстилки. Но голодные животные эту «подстилку» едят! Я пыталась вразумить руководство. Но мне было сказано: «Рот закрой! Не твое дело! Твое дело кормить так, как мы сказали». А у меня дохли племенные телята, которых мы с Алтая завезли! И весь скот — на мне! Как я могу рот закрыть?!» — рассказала Ольга Маркина.

По ее словам, коров держали на 40-градусном морозе. Животные стояли там — замерзшие, голодные. Там же и телились. Телята тут же умирали. Сейчас нужно ожидать очередной волны падежа — от голода и болезней.

ИА Citysakh.ru Силос закладки начала 90-х годов прошлого века вываливают прямо в грязь

«12 марта приезжал министр Кузьменко, я его провела везде, все показала. Он спросил, почему до министерства не доходит эта информация? Я сказала, что «обо всем известно руководству совхоза». После отъезда министра пришел директор, стал меня травить, кричать. Пока выгнал в отпуск, а что дальше — не знаю. А на 19 марта было уже 27 умерших телят. У коров от голода нет сил, чтобы нормально телиться», — уточнила Ольга Маркина.

«Мы выяснили, что руководство совхоза предупредило коллектив, чтобы никто не смел общаться с Маркиной. Люди очень боятся. На территории совхоза было три места захоронения павших коров и телят. Два из них уже раскопали, трупы животных сожгли. Сами ямы засыпают навозом с фермы. На окраине до сих пор валяются кости сожженных животных. Такая ситуация длится с 2015 года, продолжалась в 2016 году. Ничего не изменилось и сегодня», — рассказал журналист ИА Citysakh.ru Алексей Лукашевич.

«Директор совхоза Южно-Сахалинский Светлана Пахомова в разговоре с депутатом и журналистами очень нервничала, разговаривала на повышенных тонах, тем не менее — не могла не подтвердить очевидного: так называемую подстилку — силос закладки 90-х годов — совхоз берет на бесхозных заброшенных ямах. Она также подтвердила, что коровы эту «подстилку» едят», — пояснил журналист.

Как стало известно ИА REGNUM, в настоящее время в ситуацию вмешался главный федеральный инспектор по Сахалинской области Сергей Будкин. Он пригласил депутата Галину Подойникову для консультации.

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Citysakh.ru Падеж скота продолжается

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Сахалинской области задержали министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьменко и его заместителя Тамару Муленкову. Этих чиновников, а также арестованного министра земельных и имущественных отношений Елену Гах подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что 2 млрд рублей, перечисленные из областного бюджета АО «Мерси Сахалин Агро» под 0,5% годовых на создание крупнейшего в истории региона скотоводческого комплекса, использовались не по назначению, а сельхозфермы так и не были построены. За арестованных чиновников вступился лично губернатор Сахалина Олег Кожемяко, заявивший, что чиновники не превышали должностных полномочий, а все сельхозпроекты в регионе реализуются в соответствии с программой.

Развитие сельского хозяйства, по заявлениям самого Олега Кожемяко, является приоритетным направлением в развитии Сахалинской области — ежегодно Сахалинская область тратит на ввоз продуктов питания гигантские суммы. Многое с приходом нового губернатора удалось сделать — на островах появилась курятина собственного производства, свое яйцо, развивается свиноводство. Между тем у правоохранительных органов все чаще возникают вопросы к расходованию бюджетных средств на развитие сельского хозяйства. Речь идет о миллиардах рублей.