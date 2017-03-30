Москва, 30 марта, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России (СКР) планируют в ближайшее время допросить родственников и знакомых бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который был убит 23 марта в центре Киева. Об этом пишет в четверг, 30 марта, газета «Коммерсантъ».

Личный фотограф Вороненкова Беглый депутат Денис Вороненков

«В ближайших планах следственной группы допросы знакомых и родственников Дениса Вороненкова, проживающих в России», — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что Генпрокуратура РФ направит в Киев запросы, которые связаны с расследованием убийства экс-депутата.

«Учитывая сложные отношения, сложившиеся между РФ и Украиной в последнее время, можно предположить, что запросы и поручения останутся без ответов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева 23 марта. Мужчина, стрелявший в него, получил тяжелые ранения от охранника экс-депутата и скончался в больнице в тот же день.

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