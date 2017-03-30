Берлин, 30 марта, 2017, 09:31 — ИА Регнум.



Onetoday.google.com Беженцы

29 марта Федеральное ведомство по вопросам миграции ФРГ предложило работать своим сотрудникам сверхурочно по субботам, сообщает T-online.

Из-за большого объема работы сотрудники ведомства не справляются с ведением должной документации и рассмотрения ходатайств на предоставление беженцам политического убежища. На начало 2017 года организация насчитывала 430 тыс. нерассмотренных заявлений. Помимо этого, пострадало качество обслуживания: немецкие адвокаты ссылаются на «поверхностные слушания», «ужасно плохой перевод документов», «необразованных сотрудников» и т. д.

В целях улучшения качества работы и увеличения скорости рассмотрения ходатайств, сотрудников Федерального ведомства по вопросам миграции призвали к сверхурочной работе по субботам. Предложение будет рассмотрено в ближайшие недели.