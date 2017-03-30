Буэнос-Айрес, 30 марта, 2017, 09:30 — ИА Регнум. На днях стали известны обстоятельства готовившейся между правительством Аргентины и США сделки объемом 2 миллиарда долларов на покупку американских вооружений и военной техники, сообщает канал TeleSur со ссылкой на местные СМИ.

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Со времен войны за Фолкленды в 1982 году Аргентина не позволяла себе такие масштабные расходы на оружие, о котором шла речь в письме аргентинского посла в Вашингтоне Мартина Лосто влиятельному американскому конгрессмену Питу Висклоски, курирующему в Конгрессе США продажу американских вооружений иностранным государствам.

Посол Лосто в отношении объявленной сделки заявил, что оружие закупается с целью «борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью».

Между тем, в списке приводятся следующие типы вооружений: 12 вертолетов огневой поддержки AH1 Cobra, 10 вертолетов Chinook, 16 вертолетов UH60 Black Hawk, 26 вертолетов Bell 412. Кроме того, в письме содержался запрос на 12 истребителей F-16 Fighting Falcon, 182 бронемашины для перевозки личного состава типа Stryker, 80 пусковых установок Javelin и два самолета Orion, обычно используемых для морского патрулирования.

«Правда в том, что сегодня отсутствует даже гипотетическая возможность конфликта Аргентины с соседней страной, что могло бы объяснить смысл закупок оружия такого масштаба», — прокомментировал сделку депутат парламента Аргентины от блока «Фронт Победы» Нилда Гаррэ.

«Единственная опасность, которая сегодня угрожает нашей стране, это голод, массовые увольнения, повышение процентных ставок и насилие со стороны власти», — подчеркнул Гаррэ.

Между тем, комментарии последовали от министерства обороны Аргентины, где отвергли все обвинения, заявив, что пока «никто ничего не покупает», так как «нет никакого повода» закупать подобные вооружения, «тем более, для борьбы с терроризмом».

Напомним, что ранее после обнародования письма аргентинского посла в Вашингтоне со списком желаемых вооружений депутаты аргентинского парламента обратились в федеральный суд с просьбой расследовать законность совершения подобных запросов и переговоров о столь масштабных для Аргентины закупках оружия.