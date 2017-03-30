Куала-Лумпур, 30 марта, 2017, 09:29 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Более 100 иностранцев погибли за последние два года в лагерях для иммигрантов Малайзии, сообщает Reuters.

Причиной смерти явились различные заболевания, а также прочие неизвестные причины.

Пока не установлено является ли указанный уровень смертности повышенным в сравнении с ближайшими странами. Правительственные чиновники в Индонезии и Таиланде подчеркнули, что подобные данные они не разглашают.

Если сравнивать данные с развитыми странами, то статистика будет не в пользу Малайзии. Для примера, в США за указанный период умерло 10 человек, однако количество мигрантов в специализированных для этого лагерях, у Соединенных Штатов значительно больше.

Из 118 скончавшихся мигрантов более половины родом из Мьянмы. Десятки тысяч беженцев из этой страны являются мусульманами из штата Ракхайн, являющиеся религиозным меньшинством в преимущественно буддийской стране.

Напомним, с 1 марта 2017 года в Малайзии действует программа помощи беженцам рохинджа, после прохождения соответствующей проверки врачей и служб безопасности, представители коренного населения штата Ракхайн в Мьянме получают право трудоустройства.