Черкесск, 30 марта, 2017, 09:22 — ИА Регнум.

Дальнобойщики Карачаево-Черкесии поддержали своих коллег из других регионов России акцией протеста. В ней приняли участие около 70 водителей. Их требования — отмена системы «Платон», снижение акцизов на топливо, наведение порядка с транспортным налогом и весовым контролем. Каких-либо политических требований собравшиеся не выдвигают.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

По словам участников акции, они намерены стоять до полного удовлетворения своих требований, сообщает 30 марта корреспондент ИА REGNUM. «Мы хотим, чтобы власти поняли наше положение и приняли меры», — заявляют митингующие.

По словам одного из участником протестной акции акции Бориса Ортабаева, дальнобойщики Карачаево-Черкесии практически приостановили перевозки, что сказывается на работе поставщиков — они несут убытки. Остановился вывоз из региона цемента, минеральной воды, продуктов питания, рассказал он «Кавказскому узлу».

За соблюдением порядка на акции протеста следят правоохранительные органы. А вот из руководства республики, по словам перевозчиков, к ним никто не подошел. Собравшиеся планируют стоять до тех пор, пока не будут выполнены все их требования.

Как сообщало ИА REGNUM, на протестную акцию против системы «Платон» в эти дни вышли водителей большегрузов и других северокавказских республик. Так, 27 марта более 600 дальнобойщиков Дагестана собрались недалеко от села Манас Карабудахкентского района. Акция протеста проходит также в Хасавюрте, Кизляре, Кизилюрте и в других районах республики.

До полной отмены системы «Платон» намерены стоять и дальнобойщики Северной Осетии. Более 100 человек собрались у трассы М29 в районе селения Карджин Кировского района.

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К забастовке против «Платона» присоединились дальнобойщики Северной Осетии

Напомним, система «Платон» введена в РФ в ноябре 2015 года. Согласно системе водители большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн должны платить за проезд по федеральным трассам. Денежные средства, собранные с водителей, планируется использовать при ремонте дорог.

В настоящее время действет льготный период — плата составляет 1,53 рубля за километр. Предполагалось, что с 15 апреля сумма взносов будет увеличена вдвое — до 3,06 рублей. Однако правительство продлило льготный период и подняло тариф только на 25% — до 1,91 рубля.