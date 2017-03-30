Барнаул, 30 марта, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Алтайский губернатор Александр Карлин озвучил в Правительстве РФ проблемы социального неравенства и экономической диспропорции развития регионов и обозначил возможные варианты их решения. Такой вывод можно сделать из официального сообщения правительства Алтайского края по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел недавно заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Алтайского края Губернатор Алтайского края Александр Карлин

«Как мы знаем, сегодня выделяют регионы-доноры и регионы-реципиенты. Возникает вопрос: что мы должны делать — смириться с такой ситуацией, либо ее преодолевать, и если преодолевать, то каким образом?», — обозначил тему губернатор. По его словам, без ответа на этот вопрос сложно будет выполнить задачу, поставленную Президентом России в Указе об утверждении основ государственной политики регионального развития страны на период до 2025 года.

«В этом указе можно выделить два ключевых момента, которые я поддерживаю в своей работе в составе комиссии. Президент поставил задачу: обеспечить сопоставимый уровень жизни и качество социальных услуг в разных регионах России с тем, чтобы ликвидировать разрыв в качестве жизни людей. Считаю, что это важная социальная и политическая задача, она является стратегической, значительным образом определяет перспективы развития нашей страны. Вторая важнейшая цель, определенная президентом, — устранение существующих диспропорций в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации», — напомнил Александр Карлин. По его словам, устранению таких диспропорций не способствует практика применения налоговых льгот на федеральном и региональном уровнях, которую алтайский губернатор назвал не совсем несправедливой.

«В последнее время сложилась не совсем справедливая практика, когда федеральное правительство инициирует, а федеральное законодательное собрание принимает законы, устанавливающие льготы по налогам, но эти льготы реализуются за счет налогового потенциала регионов. Мы прекрасно понимаем, что чем больше льгот, тем меньше получают региональный и муниципальные бюджеты, а они в Алтайском крае недостаточно «тучные». Здесь нужно соединить два иногда взаимоисключающих начала — предоставлять льготы для инвестиционной деятельности и для социальных групп населения. При этом нужны понятные механизмы компенсации льгот региональным бюджетам», — пояснил Александр Карлин.

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Говоря о проекте концепции Стратегии пространственного развития России, в соответствии с которой необходимо определить приоритеты развития тех или иных отраслей экономики и инфраструктуры в конкретных регионах России, губернатор проект поддержал.

«Сейчас ученые и специалисты-практики сходятся во мнении, что необходима отраслевая специализация регионов. Каждый регион должен видеть себя в контексте общего развития страны, развиваться в этом направлении. С другой стороны, мы должны рассчитывать на поддержку федерального центра. Считаю, что реализация наших предложений позволит развивать региональную специализацию. Она заключается в развитии аграрного потенциала Алтайского края, но на современном технологическом уровне, развитии туризма, машиностроения (в том числе сельскохозяйственного и точного машиностроения), оборонно-промышленного комплекса и ряда других отраслей», — отметил Александр Карлин. Вместе с тем, он высказался о необходимости предоставления регионам равных возможностей для использования инструментов регионального развития. К таковым, по его словам, относятся особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, моногорода, индустриальные парки (всего в распоряжении органов власти 14 подобных инструментов).

«Ресурс должен получить тот, кто в этом нуждается больше других как с точки зрения развития своего региона, так и с точки зрения задач развития страны», — подчеркнул губернатор Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что формат взаимоотношений регионов и центра нуждается в реформировании, заявили недавно и в Башкирии, по итогам форума «Сочи-2017».

Между тем заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак пообещал, что новые решения правительства будут стимулировать регионы-доноры, в частности, пересмотрен уровень софинансирования мероприятий госпрограмм в сторону увеличения доли поступлений из федерального бюджета до 70%, а также увеличена сумма грантов для поддержки активных регионов.