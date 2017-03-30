Вашингтон, 30 марта, 2017, 09:14 — ИА Регнум.



Xinhua Доллар и Юань

Сотрудница Государственного департамента США Кэндес Мария Клэйборн обвиняется в том, что предоставила ФБР ложные сведения относительно своих связей с агентами китайской разведки. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Как отмечают в ведомстве, 60-летняя женщина, имевшая доступ к секретным данным, скрыла от контрразведчиков из ФБР факты взаимодействия со спецслужбами Китая.

«Клэйборн использовала свою должность и доступ к конфиденциальным дипломатическим данным ради личной выгоды», — говорится в сообщении.

Указано, что Клэйборн и члены ее семьи на протяжении пяти лет получали от китайской стороны многочисленные подарки и услуги, общая стоимость которых достигает десятков тысяч долларов. В их числе — наличные денежные суммы, ежемесячная стипендия, портативный компьютер и iPhone, продукты, подарки к китайскому Новому году.

Кроме того, американскому дипломату была обеспечена полностью меблированная квартира, турпоездки и возможность обучения в китайской школе моды.

Клейборн контактировала с двумя представителями спецслужб КНР. Обвинений в шпионаже ей не предъявили.

По версии следствия, женщина чинила препятствия расследованию. Так, она призвала своих сообщников избавиться от улик после того, как о контактах узнали в Госдепе и ФБР. В частных беседах она называла своих китайских знакомых «шпионами», то есть осознавала, что нарушает закон.

В Минюсте считают, что китайские агенты запрашивали у Клейборн внутренние оценки Госдепартаментом двустороннего стратегического экономического диалога.

По данным СМИ, должность в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Кэндес Мария Клэйборн получила в 1999 году. Она работала в отделе, который занимается Кавказом. Кроме того, ее направляли на работу в Ирак, Судан и Китай.

Женщина была арестована ФБР 28 марта, а 29 марта состоялось заседание окружного суда округа Колумбия. Итогом первого рассмотрения дела в суде должно было стать помещение Клейборн под домашний арест. Следующее слушание намечено на 18 апреля.

Обвиняемой может грозить до 20 лет тюрьмы — такое наказание предусмотрено за препятствия, чинимые официальному расследованию. За ложные показания ФБР в США можно получить пять лет тюремного заключения.