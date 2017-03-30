Авдеевка, Украина, 30 марта, 2017, 09:13 — ИА Регнум.



(сс) Cimberley ЛЭП

Украинские силовики в очередной раз оставили Авдеевку без электричества и водоснабжения, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, 30 марта Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция (ДФС) и Авдеевский коксохимический завод остались без электричества. Обесточивание ДФС также лишило город водоснабжения.

ГСЧС использует восемь своих резервных генераторов для временного обеспечения города электричеством, коксохимический завод имеет собственные резервные генераторы.

Для решения проблемы с водоснабжением Авдеевка имеет резервуар объемом четыре тысячи кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за март украинская артиллерия обрывала ЛЭП около Авдеевки уже четыре раза, включая случай обрыва 30 марта. Всего же за 2017 год из-за действий ВСУ линии электропередач возле Авдеевки обрывались семь раз.

Каждый раз после происшествия ремонтные бригады выдвигаются к месту обрыва, называемому «серой зоной», то есть нейтральной зоной, не занятой Украиной или войсками республик.

Напомним, что с начала 2017 года в Донбассе военные действия начали усиливаться, когда Киев стал стягивать военную технику к границе с республиками и наращивать численность войск в зоне конфликта.

Районы в так называемой «серой зоне» регулярно обстреливаются украинской артиллерией, в частности, район ДФС.

Станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку, Спартак, Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое.