Воронеж, 30 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Сильный снегопад начался в Воронеже ранним утром 30 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Весенний и, возможно, последний снег привел к семибалльным пробкам на дорогах областного центра.

Анна Кумицкая ИА REGNUM

Об ухудшении погоды ГУ МЧС по Воронежской области предупредило накануне, 29 марта: согласно прогнозу, распространенному спасателями, в предпоследний день марта на территории региона ожидается снег, налипание мокрого снега, гололедица и усиление ветра до 15−20 м/с.

В результате снегопада областной центр встал в семибалльных пробках: заторы, согласно сервису Яндекс. пробки, наблюдаются на Московском проспекте, на проспекте Революции, на улицах Плехановской, на Пешестрелецкой, Донбасской, Кольцовской и Кирова, Ленина, Ломоносова и Тимирязева. Все три моста через водохранилище свободны, но пробка образовалась в районе Остужевского кольца.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй снегопад в Воронеже с начала недели — снег шел утром в понедельник, 27 марта. Однако тогда весь выпавший снег растаял менее чем за час.

28 марта через Воронежскую область — как и через многие регионы Центральной России — прошел ураган. К счастью, в Воронеже и области обошлось без серьезных отключений электроэнергии, хотя последствия все же были: в тот день городская служба ГО и ЧС получила 35 заявок на уборку упавших деревьев.