Архангельск, 30 марта, 2017, 09:09 — ИА Регнум.



Mil.ru Арктический десант

Наращивание военного потенциала не должно противоречить международному праву и региональным договоренностям

Расширение деятельности военных в Арктике — это ответ на возросшую активность в регионе. В целом арктическим странам удается избегать каких-либо действий, которые могли бы привести к конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, выступая 29 марта на форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Дании.

«Активность в Арктике возросла, и страны вынуждены расширять свои возможности. Да, увеличивая военное присутствие в Арктике», — признал датский министр. Его страна не исключение, заявил он, подчеркнув, что военная инфраструктура нужна в том числе для выполнения широкого круга гражданских задач: поиска, спасения, мониторинга окружающей среды, например.

Крайне важно, чтобы любое наращивание военного потенциала происходило в соответствии с более общим соглашением между арктическими государствами, отметил Андерс Самуэльсен. «Иными словами: эти вопросы решаются мирным путем и в рамках международного права. Государства должны стремиться избегать любых действий, которые можно было бы рассматривать как конфликт и конфронтацию», — заявил глава МИД Дании. С его точки зрения, страны добились этого, но должны впредь отстаивать этот принцип.

В ходе выступления министр также отметил, что низкая степень напряженности между странами в Арктике, равно как и хорошая система управления в регионе — залог привлечения инвестиций и экономического развития Заполярья.

Напомним, международный форум «Арктика — территория диалога» проходит с 29 по 30 марта в Архангельске. На мероприятие прибыли министры арктических стран, бизнесмены, эксперты. В рамках форума запланирована встреча президента России Владимира Путина с коллегами из Исландии и Финляндии — Гудни Йоханнессоном и Саули Ниинистё. Встречи с главами МИД Норвегии и Дании проведет министр иностранных дел Сергей Лавров.