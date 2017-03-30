Москва, 30 марта, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России намерена проверять расходы чиновников даже после увольнения их с госслужбы, соответствующие предложения по поправкам в законодательство направлены надзорным ведомством в администрацию президента, пишет газета «Известия».

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

Согласно поправкам, если будет доказано незаконное владение имуществом, его лишатся не только бывшие госслужащие, но и члены их семьи. Генпрокуратура представила свои предложения по итогам заседания совета по борьбе с коррупцией под председательством президента РФ, который прошел весной 2016 года.

На этом заседании Верховному суду, Генпрокуратуре и администрации президента было поручено разработать законопроект, который позволил бы ликвидировать пробелы в действующем законе № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Генпрокуратура намерена добиться возможности осуществлять контроль за расходами не только действующих, но и бывших чиновников. Замначальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков уточнил, что после увольнения чиновника с госслужбы прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного в момент нахождения на службе на неподтвержденные доходы.

Волков добавил, что речь идет о разумном сроке проверки доходов — в три года. Также прокуратура предлагает установив возможность изъятия в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные средства. Проверять предлагается и недвижимость, оформленную на супругов бывших чиновников.

Основанием для проверки, согласно законопроекту, служат сообщения о несоответствии его расходов доходам, представленные СМИ, Общественной палатой, правоохранительными органами, политическими партиями, а также общественными организациями и гражданами РФ.