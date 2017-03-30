Тамбов, 30 марта, 2017, 09:01 — ИА Регнум. В Тамбове по факту смерти 68-летней пенсионерки, которая умерла от инфаркта, не дождавшись скорую помощь, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, дело по статье «Неоказание помощи больному» возбуждено после доследственной проверки.

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Женщина умерла еще в начале февраля 2016 года. 4 февраля у пенсионерки повысилось давление и заболело сердце. Муж женщины позвонил в скорую помощь, описал симптомы и упомянул, что у жены ранее был инфаркт. Однако в этот день медики почему-то так и не приехали на вызов.

На следующий день мужчина снова обратился в скорую. На этот раз женщину забрали в областную больницу, но спасти ее не удалось — вечером 5 февраля она скончалась из-за повторного инфаркта.

«В ходе следствия действиям медицинских работников будет дана соответствующая правовая оценка. В настоящее время следователем изъята вся необходимая медицинская документация, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что доследственная проверка по этому делу началась 9 февраля.

После появления информации в СМИ тамбовские власти провели проверку по факту оказания скорой медицинской помощи жительнице. Чиновники прослушали все разговоры супруга умершей с врачами и пришли к выводу, что нарушений не было.

«Проверка показала, что медицинская помощь оказана своевременно, в полном объёме», — говорилось в сообщении областного управления здравоохранения.