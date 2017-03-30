Екатеринбург, 30 марта, 2017, 09:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на овощебазе №4 изъято и уничтожено более семи тонн овощей и фруктов незаконно завезённых на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Рейдовое мероприятие проводили сотрудники регионального Россельхознадзора совместно со служащими таможни Екатеринбурга и оперативниками управления ФСБ по Свердловской области. На складах были обнаружены незаконно ввезённые 2,2 тонны томатов из Турции, более 4,5 тонн яблок и груш из Польши, 108 килограммов салата латук из Испании. Также были обнаружены завезённые через Белоруссию баклажаны из Гвинеи и лук порей из Бенина, что является нарушением, так как поставки подкарантинной продукции из этих стран в Россию могут быть только прямыми.

Изъятые 7,4 тонны овощей и фруктов были вывезены на полигон бытовых отходов и уничтожены.

Напомним, что в январе 2017 года на овощебазе №4 в результате рейда надзорных органов и силовиков было обнаружено 2,7 тонны плодоовощной продукции, которая попадает под санкции. Все овощи и фрукты были также вывезены на полигон для твёрдых отходов и уничтожены механическим путём.

Отметим, что в 2016 году сотрудниками регионального управления Россельхознадзора было выявлено и уничтожено более 43 тонн незаконно ввезённых на территорию России овощей и фруктов.