Калгари, Канада, 30 марта, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Клуб «Калгари Флэймз» на своей площадке уступил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая 29 марта в Калгари, завершилась со счетом 1:4.

Fanny Schertzer Хоккей

В составе «хозяев льда» единственную шайбу забросил Дуги Хэмилтон. У гостей голевыми действиями отметились Тревор Льюис, Джером Игинла, Анже Копитар и Джефф Картер.

После семидесяти семи матчей в чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» пока занимает седьмое место на «Западе», имея в активе 90 очков. Клуб «Лос-Анджелес Кингз», набравший 79 баллов после семидесяти шести игр, находится на девятой позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

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