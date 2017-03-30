Оренбург, 30 марта, 2017, 08:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за сильного ветра и метели закрывали движение для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к Оренбургу с 357 км по 382 км. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону, из-за ограничения на дороге скопилось 120 автомобилей: 60 большегрузов и 90 легковых. В пункт временного размещения никто не обращался.

Brainparking.com Снежные «пробки»

На 260 км трассы Оренбург — Орск со стороны Орска скопилось 10 легковых автомобилей и два большегруза. На 170 км трассы Оренбург-Орск со стороны Оренбурга скопилось 20 легковых автомобилей и семь большегрузных автомобилей.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории области силы МЧС функционируют в режиме повышенной боевой готовности. В ночь на 30 марта один отряд работал в режиме чрезвычайной ситуации. Действовали мобильные пункты обогрева и были развернуты пункты временного размещения.

Вблизи села Черноречья Переволоцкого района из снежного плена пришлось вызволять пять машин. Три легковых автомобиля и два автомобиля «ГАЗель» на ответвлении Черноречье — Татищево (автодорога Оренбург-Самара) не имели возможности самостоятельно эвакуироваться. В автомобилях на тот момент находилось девять человек, в том числе один ребенок. Пятерых эвакуировали, а четверо мужчин остались со своими автомобилями до прибытия спецтехники для расчистки снежного заноса. Когда снегоуборочные машины приступили к расчистке участка автодороги Черноречье — Татищево, автомобили самостоятельно покинули место заноса.

«На месте остался легковой автомобиль, хозяин которого вместе с семьей был эвакуирован с места в первую очередь. Проездные пути расчищены. Днем 30 марта гражданин самостоятельно заберет свой автомобиль», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

По данным синоптиков, за марта в большинстве районов ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, в отдельных районах туман, сильный ветер северо-западного направления с порывами до 23 метров в секунду. Населению рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния.