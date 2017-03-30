Петропавловск-Камчатский, 30 марта, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Автомобилисты на Камчатке не видят смысла и ничего хорошего в новых поправках в закон об ОСАГО, которые 28 марта подписал президент России Владимир Путин. Как говорят владельцы транспорта, к новому закону все больше вопросов, а наличие полиса и вовсе теряет свою актуальность, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Автовладельцы Камчатки опасаются, что сервисные центры теперь просто не будут справляться с наплывом желающих воспользоваться их услугами. Дело в том, что согласно закону, по умолчанию в качестве возмещения машина будет отремонтирована. Деньги можно будет получить лишь в исключительных случаях.

«Сейчас на СТО, которые либо уже имеют сертификацию, либо получат её, иногда и за большие деньги делают так, что приходится переделывать. Касательно новых запчастей — как они будут отличать старые повреждения от новых? Вот, допустим, я был виновником и сломал бампер, по итогу еду, ищу дураков, не следящих за дорогой и подставляюсь. И где они возьмут новые запчасти на авто старше 15−20 лет?», — недоумевает автомобилист.

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С ним согласны и другие автовладельцы. «Интересный пункт про новые запчасти. На мою машину таких нет. А еще интересно, если в ДТП было порвано заднее крыло, например, несъемное? Варить его законно нельзя — любой сварной шов на кузове это внесение изменений в конструкцию. Это мне машину будут менять?», — задаётся вопросом житель Камчатки.

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Кроме того, люди опасаются, что на СТО будет просто не пробиться, а запчастей не хватит.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно внесенным поправкам новые правила касаются только новых договоров ОСАГО, а ремонт автомобиля по ним должен осуществляться без использования бывших в употреблении запчастей.

Камчатка попала в пятерку лидеров антирейтинга Российского союза автостраховщиков (РСА) как один из самых убыточных регионов страны на рынке ОСАГО. Кроме того, указывается и на большое количество мошенников, торгующих поддельными полисами.