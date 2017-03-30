Питтсбург, США, 30 марта, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке уступил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча, прошедшая 29 марта в Питтсбурге, завершилась со счетом 1:5.

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В составе «хозяев льда» единственную шайбу забросил Брайан Раст. У гостей голевыми действиями отметились Артемий Панарин, Марна Госса, Рихард Паник, Маркус Крюгер и Таннер Керо.

Отметим, что нападающий сборной России Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург», в этой игре участия не принимал.

После семидесяти шести матчей в чемпионате НХЛ «Питтсбург Пингвинз» пока занимает третье место на «Востоке», имея в активе 103 очка. Клуб «Чикаго Блэкхоукс», набравший 105 баллов после семидесяти семи игр, находится на первой позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 1:5 (0:4, 0:0, 1:1).

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