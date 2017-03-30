Москва, 30 марта, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Сегодня, 30 марта, на совместных учениях военнослужащие России и Таджикистана отработали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне особо важных объектов, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Российские военнослужащие в Таджикистане

По легенде учения, условный противник предпринял попытку захвата административного здания и склада боеприпасов.

В ходе операции экипажи танков Т-72, входящие в состав батальонной тактической группы, уничтожили автомобили незаконных вооруженных формирований, а штурмовики СУ-25 нанесли огневое поражение основным силам условного противника.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместного российско-таджикского учения Спецназ РФ и Таджикистана уничтожил базовый лагерь условных боевиков, также военнослужащие России и Таджикистана на полигоне «Самбули» в рамках учения отработали вопросы взаимодействия по уничтожению условных террористов.

Кроме того, для участия в учении на территории Таджикистана прибыли экипажи дальней авиации ВКС России.

Напомним, учение группировок войск Вооруженных сил России и Таджикистана проводится с 27 по 30 марта и проходит на трех полигонах в Таджикистане: «Харбмайдон», «Момирак», «Московский» и двух полигонах 201 военной базы: «Ляур» и «Самбули».